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Arap Koalisyonu Riyad bölgesinde bir İHA'nın imha edildiğini açıkladı

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Riyad bölgesinde bir İHA'nın engellenerek imha edildiğini duyurdu. Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, X hesabından yaptığı açıklamada İHA'nın kaynağına ve can kaybı ya da hasara ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Riyad bölgesinde bir insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad bölgesinde bir İHA'nın önlenerek imha edildiğini belirtti.

Maliki, İHA'nın kaynağına ve olayda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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