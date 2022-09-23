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Arap dünyasının divası Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm müzesi

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Görüntü Dökümü: Müzedeki Ümmü Gülsüm fotoğrafları Ümmü Gülsüm'ün sahne kıyafetleri, udu, plakları, eldivenleri, meşhur siyah çerçeveli gözlüklerinden detaylar KAHİRE - Arap dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü sesi Mısırlı Ümmü Gülsüm için başkent Kahire'de kurulan müze, sanatçının yaşamına...

Görüntü Dökümü:

Müzedeki Ümmü Gülsüm fotoğrafları

Ümmü Gülsüm'ün sahne kıyafetleri, udu, plakları, eldivenleri, meşhur siyah çerçeveli gözlüklerinden detaylar KAHİRE - Arap dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü sesi Mısırlı Ümmü Gülsüm için başkent Kahire'de kurulan müze, sanatçının yaşamına ışık tutuyor. Müzede, Ümmü Gülsüm'ün sahne kıyafetleri, udu, plakları, eldivenleri, meşhur siyah çerçeveli gözlükleri, mendili, pasaportu, sözleşmeleri, madalyaları, şarkı sözü defterleri ve aile fotoğrafları yer alıyor.

Kaynak: AA / Adam Abdullftah - Güncel

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