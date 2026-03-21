Arap Birliği, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırısını kınadı

Arap Birliği, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki orduya ait askeri altyapıyı hedef alan saldırısını kınayarak, bunun Suriye'nin istikrarını bozmayı amaçlayan planların bir parçası olduğunu bildirdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırının yalnızca Suriye'nin egemenliğinin açık bir ihlali olmadığını, aynı zamanda bölgeyi daha geniş çaplı çatışmalara sürüklemeyi hedeflediğini belirtti.

Ebu Gayt, İsrail'in bu tür eylemlerle bölgedeki gerilimleri tırmandırmayı ve iç çatışmaları körüklemeyi amaçladığını vurguladı.

Arap Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de çağrıda bulunarak, Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırıların durdurulması ve İsrail'in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye topraklarına yönelik ihlallerine son vermesi gerektiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerde bir komuta merkezini ve silah depolarını 20 Mart 2026 tarihinde vurduğunu ileri sürmüştü.