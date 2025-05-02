'Şeytanın bacağını kırdık' diyen Erdoğan, Gabar'da günlük üretilen petrol miktarını açıkladı

"Şeytanın bacağını kırdık" deyip günlük üretim miktarını paylaştı
Emniyet'ten CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre suç duyurusu

Yeni görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Yerlikaya'nın çıkışı çok sert
Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi

Zincir market kamerasına yansıyan görüntü infial yarattı
Annesini toprağa veren Ertem Şener hüngür hüngür ağladı

Ertem Şener'in zor anları

Aranılan Hükümlüler Cezaevine Teslim Edildi

Aranılan Hükümlüler Cezaevine Teslim Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yıl 8 ay ceza almış iki hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, haklarında 17 yıl 8 ay 10'ar gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ile M.M'yi ilçe merkezinde yakaladı.

Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.