Haberler

Aracını tamir için getirdiği iş yerinde motosikletli kişilerin silahlı saldırısında yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ahmet D. (51), aracını tamir için getirdiği iş yerinde motosikletli 2 kişinin tüfekli saldırısında ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Sinanbey Mahallesi 22'nci Metal Sokak'ta faaliyet gösteren oto tamir dükkanında meydana geldi. İş yerine motosikletle gelen henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 şüpheli, burada, otobüsünü tamir için getiren Ahmet D.'ye tüfekle ateş etti. Ahmet D., bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı, saldırganlar ise motosikletle kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaçan 2 şüpheliyi arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

