Aracını park etmek isteyen babasının ölümüne neden olduğu Salih toprağa verildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde babası Aziz Çiftçi'nin (37), park etmek isterken minibüsüyle üzerinden geçip, ölümüne neden olduğu 2 yaşındaki Salih Çiftçi, toprağa verildi.

Kaza, dün ilçenin Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıdığı servis aracıyla evine giden Aziz Çiftçi, minibüsü park etmek isterken bu sırada sokakta olan oğlu Salih Çiftçi'nin üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan Çiftçi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Salih Çiftçi'nin cenazesi, Çiçekli Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Oğlunun cenazesine katılan Aziz Çiftçi, definin ardından gözaltına alınarak ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
