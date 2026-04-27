Aracını park etmek isterken 2 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Aziz Çiftçi (37), minibüsünü park etmek isterken 2 yaşındaki oğlu Salih Çiftçi'nin üzerinden geçip ölümüne neden oldu.

Kaza, ilçenin Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıdığı servis aracıyla evine giden Aziz Çiftçi, minibüsü park etmek isterken bu sırada sokakta olan oğlu Salih Çiftçi'nin üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

