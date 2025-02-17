Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

2600 tl muayene ücreti alıyor. Her sene fazlaşarak alıyor. 115 lira komisyon alıyor devlete bağlı muayene istasyonu. Devlet yetkilileri allah aşkına bu halkı bu dertten kurtarın. 2600 lira ne ya allah aşkına. Bir aylık mutfak masrafımız. Yeter ya