Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kafasına sıktı
Hakkında tahliye kararı verilen Ayşe Barım, savcılığın itirazıyla yeniden tutuklandı

Ayşe Barım cezaevinden çıkamadan yine tutuklandı
Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
Müsilaj krizinden hatırlanan BAGFAŞ'a 1 milyon 300 bin lira para cezası

Müsilaj krizinin aktörlerinden biri olan fabrikaya rekor ceza

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aracını muayeneye getiren bir vatandaş, 2600 lira ücret alınmasına isyan etti. Yetkililere seslenen vatandaş, "Devlet yetkilileri Allah aşkına bu halkı bu dertten kurtarın. 2600 lira ne ya Allah aşkına. Bir aylık mutfak masrafımız." dedi.

2600 tl muayene ücreti alıyor. Her sene fazlaşarak alıyor. 115 lira komisyon alıyor devlete bağlı muayene istasyonu. Devlet yetkilileri allah aşkına bu halkı bu dertten kurtarın. 2600 lira ne ya allah aşkına. Bir aylık mutfak masrafımız. Yeter ya

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
img

Arda Güler'e dev talip
img

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kafasına sıktı
img

Çırılçıplak dama çıkardıkları çocuğa yapmadıkları eziyet kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
Vahide Perçin'i aldattı mı? Altan Gördüm tüm bilinmeyenlerini anlattı

Vahide Perçin'i aldattı mı? Ünlü oyuncu yıllar sonra her şeyi anlattı
Gözaltına alınan DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı serbest bırakıldı

Gözaltına alınan belediye başkanı serbest bırakıldı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti

Kadın yolcudan aracına bindiği taksiciye ahlaksız teklif

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.