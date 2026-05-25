Araç içinde uyuyan adam zehirlendi, yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Eskişehir'de yaşayan 45 yaşındaki Yasin Kurt, 2 yıl önce Sakarya'da aracının koltuklarını temizledikten sonra yağmurdan korunmak için aracın içinde uyuyakaldı. Kapalı ortamda kimyasal buhar ve olası egzoz gazını soluyan Kurt, ertesi gün şiddetli sırt ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. Doktorların 'yaşamaz' dediği Kurt, yoğun bakımda 2 gün kaldıktan sonra uyandı ancak görme yetisini neredeyse tamamen kaybetti. Tedavi süreci devam eden Kurt, sol gözünde yüzde 5, sağ gözünde yüzde 2 görme kapasitesine sahip. Çalışmayı ve üretmeyi seven Kurt, iş aradığını belirtti.

