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Araban'da dronla ilaçlama denendi

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Araban'da dronla ilaçlama denendi

Gaziantep'in önemli tarım merkezleri arasında yer alan Araban ilçesinde, dronla tarım ilacı denendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep'in önemli tarım merkezleri arasında yer alan Araban ilçesinde, dronla tarım ilacı denendi.

Traktörle yapılan yüksek maliyetli ilaçlamalara alternatif arayan Arabanlı çiftçilere dronle ilaçlama noktasında bilgilendirme yapıldı.

Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kerim Yavuz, Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Halit Demir ve çiftçilerin katılımıyla bir firma tarafından gerçekleştirilen tarıtım etkinliğinde çiftçi Ali Doğan'a ait 16 dönümlük sarımsak ekili alanda ilaçlama yapıldı.

Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, dronla yapılan ilaçlamanın daha ekonomik ve çevreci olduğunu belirterek, "Dronla sarımsak, buğday, nohut ve pamuk tarlalarında rahatlıkla ilaçlama yapılabiliyormuş. Bu yöntem klasik yöntemlere göre daha ekonomik. Bu yüzden önümüzdeki süreçte dron yönteminin daha fazla kullanılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Ziraat Odası, Gaziantep, Hisarcık, Tarım, Güncel, Haberler

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