Arabalı Vapur Sirkeci'de Kazaya Karıştı

Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, Sirkeci İskelesi'nde demirli bir vapura ve iskeleye çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, iskeleye çarpan vapuru kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kaza vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
