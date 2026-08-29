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Milas'ta Apartman Çatısında Yangın

Milas'ta Apartman Çatısında Yangın
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Muğla'nın Milas ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor ve yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Beçin Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek çatının geniş bir bölümünü sardı. Alevler kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler, yangının diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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