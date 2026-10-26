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AP Sol grubu sözcüsü Carlisle, 8 saat bekletilip İsrail'den sınır dışı edildi

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AP Sol grubu sözcüsü Manus Carlisle, yaklaşık 8 saat bekletildikten sonra İsrail'den sınır dışı edildiğini duyurdu. Carlisle, Batı Şeria'da zeytin hasadına gitmek üzere gittiği Ben Gurion Havalimanı'ndan öteye geçemediğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sol grubun Sözcüsü Manus Carlisle, yaklaşık 8 saat bekletildikten sonra İsrail'den sınır dışı edildiğini duyurdu.

Carlisle, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırı altındaki köyler arasında koordinasyonu sağlayan "Faz3a Kampanyası"yla birlikte zeytin hasadına katılmak için yola çıktıklarını aktardı.

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan öteye gidemediklerini anlatan Carlisle, "İrlanda pasaportumu beğenmediler, daha önce Beytüllahim'de vakit geçirmiş olmamdan da hoşlanmadılar." değerlendirmesinde bulundu.

Carlisle, havalimanı yetkililerinin kendisine katıldığı bütün gösterileri ve sosyal medyada yaptığı tüm paylaşımları bildiklerini söylediklerini belirterek, "Yaklaşık 8 saatlik bekleyişin ardından, 'İsrail'den nefret ettiğiniz için ülkeye girişinize izin veremeyeceğiz' dediler." bilgisini paylaştı.

Sınır dışı edilmek üzere tutuldukları bölümde, aynı amaçla seyahat eden 2 İrlandalı erkeğin daha olduğunu ifade eden Carlisle, "Dolayısıyla, özellikle bizi hedef aldıkları açıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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