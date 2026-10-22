AP, AB'ye Karadeniz'de deniz operasyonu çağrısı yapan tasarıyı 432 oyla kabul etti

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Avrupa Parlamentosu (AP), Karadeniz'de sivil ticari gemilere yönelik saldırıların ardından Avrupa Birliği'ne (AB) bölgede bir deniz operasyonu düzenlenmesi seçeneğini değerlendirme çağrısı yapan karar tasarısını kabul etti.

Karar tasarısı, Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulu'nda 52'ye karşı 432 oyla kabul edilirken, 88 milletvekili çekimser kaldı.

Kararda, Bulgaristan ve Romanya açıklarında düzenlenen son saldırılar ile Romanya hava sahasının tekrar tekrar ihlal edilmesinden Rusya sorumlu tutuldu.

Karadeniz'in batısında sivil gemilere yönelik saldırıların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı tırmandırmasının bir parçası olduğu belirtilen kararda, Moskova'nın sivil deniz taşımacılığını sistematik biçimde hedef aldığı ifade edildi.

Romanya ve Bulgaristan'ın deniz kurtarma ekipleri, sınır polisi ve bölgeden geçen ticari gemilerin yardım çalışmaları kararda takdir edilirken, Bulgaristan hükümetinin Rusya tehdidine karşı tutumu ise eleştirildi.

Kararda, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliğinin NATO'nun doğu kanadının ve Karadeniz bölgesinin güvenliği açısından önem taşıdığına dikkat çekilerek, AB ve üye ülkelerinin Karadeniz'de bir deniz operasyonu düzenlenmesini değerlendirmesi talep edildi.

NATO'ya da mevcut görüşmeler temelinde "Karadeniz Nöbetçisi" girişimini değerlendirme çağrısı yapılan kararda, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye arasındaki bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret edildi.

Kaynak: AA