Anvers'te polis, 'sorun çıkaranları' 12 saate kadar idari gözaltına alabilecek

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Belçika'nın Anvers kentinde polisin daha önce "sorun çıkardığı belirlenen kişileri" herhangi bir suç veya kabahat işlememiş olsalar dahi idari gözaltına alabilmesinin önü açıldı.

Flamanca yayın yapan de Standaard gazetesinin haberine göre, Anvers Emniyet Müdürü Serge Muyters, polis teşkilatı personeline gönderdiği iç yazışmada, kentte özellikle "Anvers Kuzeyi" olarak bilinen bölgede kamu düzenini sağlamak amacıyla "idari gözaltıların azami ölçüde kullanılması" talimatı verdi.

Polis tarafından daha önce sorun çıkardığı belirlenen kişiler özel bir polis uygulamasında listelenecek.

Yeni talimat kapsamında bu kişiler, herhangi bir suç veya kamu düzenini bozucu eylem gerçekleştirmeseler dahi polis kontrolü sırasında tespit edilmeleri halinde 12 saate kadar idari gözaltına alınabilecek.

Aynı uygulama, henüz kayıtlı olmayan ancak hakkında kamuya açık alanda sarhoşluk, kavga, yasa dışı faaliyet veya rahatsızlık verme gibi nedenlerle polis tutanağı düzenlenen kişiler için de geçerli olacak.

Uyumak amacıyla kamusal alanları kullanmak, dilencilik yapmak, insanlara bağırmak ve çevreye çöp bırakmak gibi eylemler de rahatsızlık kapsamında değerlendirilecek.

Muhalefetten tepki

Uygulama, Anvers'teki muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu.

Yeşiller Grup Başkanı Bogdan Vanden Berghe, söz konusu talimatın "açıkça hukuka aykırı" olduğunu savundu.

Emniyet müdürü ve belediye başkanı tarafından verilen talimatın polis memurlarını hukuki açıdan risk altında bıraktığını belirten Berghe, uygulamanın bir kişinin gözaltına alınmasına direnmesi halinde bireysel polis memurları açısından da hukuki sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Berghe, talimatın derhal geri çekilmesini, hukuki açıdan incelenmesini ve Anvers Belediye Meclisinin gündemine getirilmesini istedi.

Belçika İşçi Partisinin Anvers Belediye Meclis Üyesi Peter Mertens de uygulamayı "tamamen hukuka aykırı" olarak nitelendirdi.

Mertens, herhangi bir gerekçe olmaksızın kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakılmasının temel insan haklarının ihlali olduğunu savunarak, uygulamanın "istismara kapı açabilecek tehlikeli bir emsal" oluşturduğunu ileri sürdü.

Hristiyan Demokrat ve Flamanlar (CD&V) Partisi Grup Başkanı Pieter de Cock ise "Somut bir gerekçe olmaksızın insanları gözaltına almak, polis devletinin sınırlarına dayanıyor. Bu, ne polis teşkilatımız için ne de rahatsızlıkların ortadan kaldırılması açısından bir çözüm sağlar." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA