ANTARKTİKA - Trajik bir batık gemi hikayesi: "Governoren" - Haberler

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ANTARKTİKA - Trajik bir batık gemi hikayesi: "Governoren"

AA - Şebnem Coşkun - Güncel
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Antarktika'da 1915 yılında son seferinden dönerken çıkan büyük yangınla birlikte Foyn Limanı'nda karaya oturan dönemin en büyük balina avcı gemilerinden Governoren, kıtaya gelen turistlerin ve bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

Antarktika'da 1915 yılında son seferinden dönerken çıkan büyük yangınla birlikte Foyn Limanı'nda karaya oturan dönemin en büyük balina avcı gemilerinden Governoren, kıtaya gelen turistlerin ve bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

Governoren'in hikayesi mart ayında Weddel Denizi'nin 3 km derinliğinde bulunan ve 1915 yılında batarak kaybolan Antarktika kaşifi Ernest Shackleton'un kayıp gemisi Endurance kadar ilgi çekici.

1900'lü yılların başlarında Antarktika kıtasında karada balina avcılığı tesisi inşa etmek mümkün olmadığından Governoren gibi büyük çaplı balina avlamak için tasarlanan gemiler sıklıkla kullanılmaktaydı.

Aynı zamanda bu büyük kapasiteli gemilerin avlanan balinalarla ilgili ayrıştırma işlemi yaptığı ve bu işlem sonucu 22 bin galondan fazla petrol üretildiği de biliniyordu.

Governoren, "yüzen fabrika" denilen balina avcı gemileri arasında da lider gemi olarak görülmekte idi.

1915 yılında görevini tamamlayan gemi personellerinin eve dönüş yolculuğunda yaptıkları kutlamadan sonra bir lambanın devrilmesiyle başladığı düşünülen yangın, balina yağı ile dolu Governoren gemisinin yağlarının da alevleri beslemesiyle kontrolden çıkarak batmıştı.

Yangında gemide bulunan 85 mürettebat başka bir balina avcı gemisi tarafından kurtarılmıştı.

17 Ocak 1915 tarihinde Foyn Limanı'nda karaya oturan binlerce galon balina yağıyla dolu gemiden bugün geriye, paslanmış kalıntılar, ahşap tekneler ve eski balina yağı fıçıları kalırken, Governoren'in enkazı kıtanın bir nevi sembolü haline gelmiş durumda.

ANTARKTİKA - Trajik bir batık gemi hikayesi: Governoren

ANTARKTİKA - Trajik bir batık gemi hikayesi: Governoren

ANTARKTİKA - Trajik bir batık gemi hikayesi: Governoren

AA / Şebnem Coşkun - Güncel

Antarktika, Mart, Gemi, Güncel, Haberler

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