ANTALYA (AA) - Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Antalya ve Muğla'da 22 Mart'a kadar hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, üreticiler ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Öte yanda, Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçesi arasındaki denizlerde kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Saatteki hızının 75 kilometreye çıkması beklenen fırtınanın, 20 Mart öğle saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.