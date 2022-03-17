Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı

AA - Ayşe Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı

Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Antalya ve Muğla'da 22 Mart'a kadar hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, üreticiler ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Öte yanda, Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçesi arasındaki denizlerde kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Saatteki hızının 75 kilometreye çıkması beklenen fırtınanın, 20 Mart öğle saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Meteoroloji, 22 Mart, Antalya, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title