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Antalya Valisi Şahin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, yeni umutlar ve hedeflerle eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Eğitimin çocukları bilgiyle donatmanın yanı sıra düşünen, sorgulayan ve üreten, milli ve manevi değerleri benimseyen bireyler olarak yetiştirilmesinin temeli olduğunu ifade eden Şahin, "Çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması, ülkemizin yarınları için en önemli güvencemizdir." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gençler. Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız." sözünü anımsatan Şahin, Atatürk'ün gençlere duyduğu güveni en güzel şekilde ifade ettiğini kaydetti.

Şahin, kentte eğitim çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini, çocukların her alanda kendilerini geliştirmeleri için imkanları seferber ettiklerini kaydetti.

Öğretmenlere ve velilere teşekkür eden Şahin, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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