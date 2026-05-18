Haberler

Antalya Valisi Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs'ın milletin yeniden şahlanışının ilk adımı olduğunu vurgulayarak, gençlere duyulan güveni ifade etti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, aziz milletin yeniden şahlanışının ilk adımı 19 Mayıs'ı bir kez daha büyük gurur, umut ve coşkuyla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Umudun, cesaretin ve yeniden dirilişin adının 19 Mayıs olduğunu aktaran Şahin, "Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı bu kutlu yürüyüş, Türk milletinin yeniden ayağa kalkışının adeta işaret fişeği olmuştur. 19 Mayıs sabahı doğan hürriyet güneşi, aradan geçen bir asra rağmen bugün de milletimizin ufkunu aydınlatmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir." sözünü hatırlatan Şahin, Atatürk'ün gençlere duyduğu güveni bu ifadeyle en güzel şekilde yansıttığını kaydetti.

Şahin, gençlerin ortaya koyacağı her başarının milletin ortak geleceğini de aydınlatacağını ve onların hedeflerine ulaşabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitleri rahmetle anan Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan 'AK Parti'ye geçecek' iddialarına cevap

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Sözleriyle alandakileri coşturdu
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi

Giderayak son kıyağını yaptı!

Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda

Telefonunu değiştirmeyi düşünenlere kötü haber