Antalya Valisi Hulusi Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, cumhuriyetin müjdecisi ve milli iftihar olan 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünün gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

30 Ağustos'un, milletin bağımsızlık mücadelesinde ulaştığı büyük bir zafer olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bin yıldır yurt tuttuğumuz bu topraklardan sökülüp atılmak istenen milletimiz, 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla başlattığı bağımsızlık mücadelesinde zafere ulaşmıştır. Aziz milletimiz, bu zaferle Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atarken, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi ile bizlere vatan kıldığı bu toprakların ilelebet Türk yurdu kalacağını cihana haykırmıştır."

Şahin, Atatürk'ün "Siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kalıcı olamaz" sözünden hareketle Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe yürüyüşün sürdüğünü aktardı.

"Cennet vatanımızda stratejik yatırımlar ve büyük atılımlarla güçlü ve büyük Türkiye'yi tahkim etmenin gayreti ve kararlılığımız sürüyor." ifadesini kullanan Şahin, Mavi Vatan'dan Gök Vatan'a, enerjiden yüksek teknolojiye, tarımdan diplomasiye pek çok alanda önemli başarılara imza atıldığını vurguladı.

Dünden bugüne elde edilen her başarının 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin bir devamı olduğunu belirten Şahin, gençlerin yurt bilinci ve millet inancıyla büyük işler başarmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

Şahin, mesajında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitler ve gazileri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun." ifadesine yer verdi.