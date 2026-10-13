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Antalya Manavgat'ta saman yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

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Antalya Manavgat'ta saman yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İsa Soday (26) yönetimindeki 27 Y 3366 plakalı tır, Beydiğin Mahallesi D-687 kara yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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