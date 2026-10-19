Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Manavgat'ta Muhtarlar Günü töreninde birlik ve beraberlik mesajı verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Manavgat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü töreni Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Törene protokol, mahalle muhtarları ve siyasi parti temsilcileri katıldı; Muhtar Şaban Aydın Şirin, birlik ve beraberlik vurgulayarak muhtarların ayrıştırmadan hizmet etmesi gerektiğini söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene ilçe protokolü, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Milli Egemenlik Mahallesi Muhtarı Şaban Aydın Şirin, muhtarlık kurumunun birlik, beraberlik ve tarafsız hizmet anlayışındaki önemine dikkati çekti.

Farklı siyasi görüşlerden, farklı düşüncelerden, farklı hayat tarzlarından olunabildiğini ancak mahalle söz konusu olduğunda herkesin ortak bir amacı olduğunu belirten Şirin, şöyle konuştu:

"Daha huzurlu bir mahalle, daha güçlü bir Manavgat ve daha güzel bir Türkiye. Muhtarlarımız mahallede yaşayan herkesi kucaklayan, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden hizmet eden kişiler olmalıdır. Çünkü bizim anlayışımızda hizmetin siyaseti, insanın da ayrımı olmaz. Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlarken bizlere düşen en önemli görevlerden biri de birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmektir. Manavgat'ın sorunlarını birlikte konuşmalı, çözüm önerilerini birlikte geliştirmeli ve ilçemizin geleceğini yine birlikte inşa etmeliyiz."

Kaynak: AA
Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not: Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar

Serenay Sarıkaya'ya yemek yediği restoranda sürpriz not: Misafirler...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor

Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Tır köprüden uçtu! Şehir bir anda ineklerle doldu

Gece yarısı bir anda otoyolda belirdiler! Gerçek sonra ortaya çıktı
İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İstanbulluları kahreden bir haber daha! Cansız bedeni bulundu
4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu

4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına kritik uyarı! İsrail dahil 12 ülkede alarm

ABD alarm seviyesine geçti! İsrail dahil 12 ülkede aynı uyarı
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar

Paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı

İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı