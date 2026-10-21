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Antalya Körfezi'nde TURNAs-2026 tatbikatı 41 sistemle başladı

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığının düzenlediği TURNAs-2026 İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı, Antalya Körfezi önlerinde ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikata 18 gemi, 11 hava aracı, 17 firma ve 41 sistem katılıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen "İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı TURNAs-2026" Antalya Körfezi'nde başladı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, TURNAs-2026, Antalya Körfezi önlerinde ve Doğu Akdeniz'de, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve milli savunma sanayi firmaları tarafından geliştirilen insansız su üstü, su altı, hava ve amfibi platformların katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından çok maksatlı amfibi gemi, fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı, mayın avlama gemisi, test ve eğitim gemisi, amfibi çıkarma gemisi, yardımcı sınıf gemilerin yanı sıra insansız deniz araçları, kamikaze insansız deniz araçları, deniz karakol uçağı, SH-70 helikopterleri ve insansız hava araçları ile Sahil Güvenlik botları katılıyor.

Tatbikatta, 18 gemi ve 11 hava aracının yanı sıra 9 insansız hava aracı, 7 insansız su altı aracı, 9 insansız deniz aracı, 17 firma ve 41 sistem yer alıyor.

Kaynak: AA
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