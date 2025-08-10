Antalya Havalimanı'nda Park Halindeki Minibüste Yangın

Antalya Havalimanı'nda Park Halindeki Minibüste Yangın
Antalya Havalimanı T2 Terminal otoparkında park halindeki bir minibüste çıkan yangın, havaalanı ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası araçta büyük çaplı hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANTALYA Havalimanı T2 Terminal otoparkında park halindeki minibüste çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede alevlerin sardığı araç, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Antalya Havalimanı T2 Terminal otoparkında meydana geldi. Park halindeki 07 MED 73 plakalı minibüsten duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ARFF ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Terminal otoparkına ulaşan ARFF ekipleri, kısa sürede alevlerin sardığı minibüse müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonrası minibüste büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
