Antalya Havalimanı'nda Forklift Kazası: Güvenlik Görevlisi Ağır Yaralı

ANTALYA Havalimanı'nda sürücüsünün geri manevra yaptığı forklift, güvenlik görevlisi Selin Kurt'a çarptı. Ağır yaralanan Kurt, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Kaza, 16 Ekim'de Antalya Havalimanı apronunda meydana geldi. Apron içerisinde yer hizmetlerine ait bir aracın arızalanması üzerine forklift istendi. Geri manevra yapan Hasan Burak Güner idaresindeki forklift, telefonla konuşan güvenlik görevlisi Selin Kurt'a çarptı. Forklift kadının üzerinden geçti. Haber verilmesi ile gelen sağlık görevlileri Kurt'u olay yerindeki müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Kurt, ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kurt'un durumu ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan Hasan Burak Güner, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.