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Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'dan Basın Sohbetleri'nde Önemli Açıklamalar

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'dan Basın Sohbetleri'nde Önemli Açıklamalar
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Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 'Basın Sohbetleri' programında, trafik güvenliği, bilişim suçları, uyuşturucuyla mücadele ve toplumsal huzur konularında açıklamalarda bulundu. Turizm sezonunda huzurun sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen "Basın Sohbetleri" programının mayıs ayı konuğu İl Emniyet Müdürü İlker Arslan oldu.

Arslan, cemiyetin lokalinde düzenlenen buluşmada, kentin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, trafik güvenliğinden bilişim suçlarına, uyuşturucuyla mücadeleden toplumsal huzura kadar geniş bir yelpazede açıklamalarda bulundu.

Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli turizm şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Arslan, özellikle turizm sezonunda huzurun sağlanmasının öncelikleri olduğunu belirtti.

Eğlence adı altında oluşan ses kirliliğine karşı taviz verilmeyeceğini belirten Arslan, "Toplumun huzuru için sadece polisin değil, halkın da katkısı önemli. Bu bilinçle hareket ediyoruz." dedi.

İçinde bulunduğumuz çağda teknolojinin suç işlemek için de yoğun biçimde kullanıldığını ifade eden Arslan, bilişim suçlarının arttığını ve bu durumun adli makamlar ile emniyet güçlerinin iş yükünü ciddi şekilde artırdığını kaydetti.

Arslan, Trafik Haftası kapsamında yürütülen denetim çalışmalarını hız kesmeden sürdüğünü söyledi. Antalya'da kayıtlı araç sayısının yüzde 68 artarak 1 milyon 594 bine ulaştığını belirten Arslan, "Türkiye genelinde araç başına düşen kişi sayısı 2,7 iken Antalya'da bu oran 1,7. denetimlerimizi geçen yıla göre yüzde 10 artırdık ve bu sayede kazalarda yüzde 50'ye yakın düşüş yaşandı." diye konuştu.

Yanlış park ve hatalı parklanmalara karşı da mücadele ettiklerini vurgulayan Arslan, esnafın mağdur edilmeden trafiğin aksatılmaması için denge gözeterek çalıştıklarını söyledi.

Arslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırının ardından, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın gazetecilerle buluştuğu programda milletvekiline üç polis memurunun görevlendirildiğine ilişkin soruyu, "Olaydan sonra Kaya'nın programına daha titizlikle yaklaştık. Güvenliği sağlamak için bu bir önlemdi. Kendisinin de teşekkür ettiği bir uygulama oldu. Diğer milletvekilleri için de aynı hassasiyeti gösteriyoruz." dedi.

Uyuşturucunun karanlık yapıların en güçlü araçlarından biri olduğuna dikkati çeken Arslan, Zeytinköy'de elde edilen başarının Yeşildere Mahallesi'nde kurulacak mobil polis noktasıyla daha da genişletileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Güncel
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