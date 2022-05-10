Antalya'dan Japonya ve ABD'ye teknoloji ihracatı

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında üst üste beş kez yer alan Desird Tasarım Ar-Ge, dünyada ilk kez üretilen ve kavisli rotalarda gidebilen manyetik asansör sistemini teknoloji ülkesi Japonya'ya ihraç edeceğini duyurdu. 2013 yılından itibaren Amerika petrol ve gaz sektörü için yerli ve milli yüksek teknoloji ürünler ihraç eden şirket, aynı başarıyı Japonya'da da yakalamak istiyor.

Asansör elektroniğine yönelik kapı kontrol elektroniği üreten ve bu alanda adetsel olarak Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biri olan Desird Tasarım Ar-Ge, 14 yıldır geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü ve dünyada ilk olan çok kabinli lineer motor asansör sisteminin (manyetik alanda çalışan) ilk ürünlerinin Japonya'ya ihracatına hazırlanıyor. Manyetik levitasyon yöntemiyle çalışan asansör sistemi, geleceğin asansör modeli olarak nitelendiriliyor. 2021 yılında Japon Demiryolları tarafından 'En iyi Yeni Mobilite Teknolojisi' ödülüne layık görüldü.

ÇOK KABİNLİ VE KAVİSLİ ROTALARDA ÇALIŞABİLİYOR

Geleneksel asansör sistemlerinden çok farklı ve yeni bir teknoloji ürettiklerini ifade eden Desird Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kazan, "Geleneksel asansör sistemlerinde asansörler bina içinde halat sistemine ihtiyaç duydukları için sadece bir kabin, düz bir hatta çalışabiliyor. Lineer motorlu (manyetik alanda çalışan) asansörlerde, halat olmadığı için aynı asansör boşluğunda çok sayıda kabin çalışabiliyor. Manyetik sistem sayesinde kavisli rotalarda da çalışabilen asansör sistemi farklı şekillerde bina tasarımlarına imkan veriyor, toplam asansöre harcanan alanı yarı yarıya azaltıyor ve çok daha az enerji tüketiyor. Manyetik levitasyon yöntemiyle çalışan asansör sistemini, yurt dışına ilk başta sadece Japonya'ya ihraç edeceklerini vurgulayan Kazan, "Projede motor dışındaki aksamları ve ana sertifikasyonu Japonya'daki iş ortaklarımız ile tamamlıyoruz. İlk etapta Japonya pazarında kullanılmasını, ardından da diğer pazarlara açılmasını planlıyoruz. Bu ürünün üretimi için de Antalya Serbest Bölgede yeni bir fabrika yatırımı yapıyoruz. Tüm dünyaya yayılacak bu ürünleri Türkiye'de üreteceğiz" dedi.

ABD PETROL VE GAZ PİYASASI İÇİN YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLER

Elektrik-elektronik alanında kapsamlı bir şekilde müşterilerine çözüm sunan Desird, Japonya'ya ihracata yönelik ürettiği asansör teknolojisine benzer bir çalışmayı da ABD'ye yönelik kaya gazı için yürütüyor. Şirket, son yıllarda enerji piyasasında önemli gündem olan ABD kaya gazının çıkarılması için kullanılan yer altı haberleşme kartları üretiyor. 2013 yılından bu yana kaya gazına yönelik teknolojiler üreten Desird, Amerika petrol ve gaz sektörü için geliştirdiği yüksek teknoloji ürünler ile bu alanın en önemli üreticileri arasında yer alıyor. Şirket, bu sektör için yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor.

İHRACATTA KİLO BAŞINA 500 DOLARI AŞAN DEĞERLER

Türkiye'nin ihracatı açısından çok önemli olan teknoloji ihracatına ağırlık veren Desird, Türkiye genelindeki serbest bölgeler içinde metrekare başına en fazla katma değer üreten şirketlerin başında geliyor. Cirolarının yüzde 96'sından fazlasını ihracat gelirlerinin oluşturduğunu ifade eden Kazan, "Ürünlerimiz 60'tan fazla ülkeye ihraç edilip, dolaylı olarak 90'dan fazla ülkede kullanılıyor. Türkiye'nin 2021 yılında ihracat değeri kilo başına 1,29 dolar iken, firma olarak kilo başına 500 doları aşan değerlere ulaşıyoruz. Bazı özel ürünlerimiz için bu rakam 5 bin doları aşabiliyor. Ortaya koyduğumuz sürdürülebilir başarının, bu alana yatırım yapmak isteyen firmalara da örnek olmasını diliyoruz. Türkiye ekonomisi için katma değeri yüksek ürün geliştiren firma sayısının artmasını arzuluyoruz" dedi.

AR-GE'YE EN FAZLA YATIRIM YAPAN İLK 10 ŞİRKET ARASINDA

Türkiye Elektrik-Elektronik sektöründe Ar-Ge'ye en fazla yatırım yapan ilk 10 şirket arasında olduklarını vurgulayan Kazan, "300'e yakın kişiye istihdam sağlıyoruz. IoT kartları, motor sürücüler, metrolar için kontrol kartları, heliostat güneş sistemi kontrolü, medikalde akıllı implant, ve haberleşme kartları gibi çeşitli alanlara Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Pandeminin gölgesinde 2021 yılı Ar-Ge harcamamız 1 milyon doları buldu. 2022 yılında ise Ar-Ge harcamalarımız 1,5 milyon doları bulacak. Bizi farklılaştıran unsur, sahip olduğumuz Ar-Ge gücü sayesinde özgün ve katma değeri yüksek ürünler geliştirmek" diye konuştu.

Türkiye'de son yıllarda yerli ürünlere yönelik yatırım ekosisteminin gelişmesiyle birlikte yurt dışına yapılan teknoloji ihracatının payı da artmaya başladı. Antalya merkezli olarak faaliyetlerine devam eden Desird Tasarım Ar-Ge, yerli teknoloji üretimi konusunda önemli projeler gerçekleştiriyor. 2008 yılında kurulan ve kısa zamanda Türkiye'nin önemli teknoloji geliştiren firmalarından biri haline gelen Desird Tasarım Ar-Ge, geliştirdiği yerli ve yenilikçi teknolojiler ile katma değeri yüksek ürünlerin ihracatında kilogram başına 500 dolarla Türkiye ortalamasının çok üzerine çıkıyor. Ana konusu elektrik-elektronik Ar-Ge olan şirket bu çalışmalarına ek olarak yazılım, ilaçsız tarım teknolojileri, akıllı implant teknolojileri ve marina işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, geliştirdiği teknolojilerle dünyanın en önemli teknoloji ülkelerinin başında gelen ABD'ye petrol ve gaz sektörü için yüksek teknoloji ürünler ihracatından sonra şimdi de Japonya'ya teknoloji ihracatı yapacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel