Antalya'dan Erzurum'a gönderilen maydanoz kasasına giren bukalemun 1200 kilometre yol kat etti
Antalya'dan Erzurum'a gönderilen bir maydanoz kasasında bulunan bukalemun, 1200 kilometrelik bir yolculuk yaparak Erzurum'a ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından bulunan bukalemun, özel bir veteriner kliniğinde bakımı yapıldıktan sonra tekrar Antalya'ya gönderildi ve doğal yaşam alanına bırakıldı.
Antalya'dan Erzurum'a gönderilen maydanoz kasasına giren bukalemun 1200 kilometre yol kat etti.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum Sebze Meyve Hali'nde faaliyet gösteren bir esnaf, Antalya'dan gelen kamyondaki maydanoz kasasında bukalemun olduğunu fark etti.
Esnaf, durumu Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı ilgili birime iletti.
İhbarı değerlendiren ekiplerce özel bir veteriner kliniğine getirilen Akdeniz bukalemunu için yaşam alanı oluşturuldu.
Klinikte beslenen ve bakımı yapılan bukalemun, Erzurum'un iklim koşullarında yaşamını sürdürme olanağı bulunmadığından özel bir kutuyla yeniden Antalya'ya gönderildi.
DKMP Genel Müdürlüğü ekiplerince Antalya'da kontrolden geçirilen bukalemun doğal yaşam alanına bırakıldı.
Sürüngenler familyasının önemli üyesi olan ve çok hızlı renk değiştirebilen bukalemunlara, Türkiye'de daha çok Ege ve Akdeniz kıyılarında rastlanıyor.