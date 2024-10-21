Antalya'daki Ispartalılar Derneği İlk Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi

Antalya'da yaşayan Ispartalılar, bu yıl kurulan Antalya'daki Ispartalılar Derneğinin (ANIDER) ilk genel kurul toplantısını yapmak için buluştu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, üyeler Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde yapılan toplantıda kentte yaşayan Ispartalılar bir araya geldi.

Dernek Başkanı Ali Erdal, derneğin kuruluş amacının tüm Ispartalılara yardım etmek olduğunu söyledi.

Toplantıya Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Yılmaz ve mahalle muhtarları da katıldı.