Haberler

Antalya'da polis ekipleri geç kalan öğrencileri sınava yetiştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da YKS'nin AYT oturumuna yetişmekte zorlanan öğrencilere polis ve üniversite güvenlik ekipleri motosikletli timlerle yardım etti. Sınav öncesi okul önlerinde yoğunluk yaşanırken, veliler kamp sandalyelerinde bekledi.

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için geç kalma riski bulunan öğrencilere polis ve Akdeniz Üniversitesi güvenlik ekipleri yardımcı oldu.

Akdeniz Üniversitesi başta olmak üzere sınavın gerçekleştirildiği okulların önünde yoğunluk oluştu.

Sınava girecekler, kimlik ve belge kontrollerinin yapılmasının ardından salona alındı.

Sınavın başlamasıyla bazı veliler, gölgelik alanlarda kurdukları kamp sandalyelerinde oturarak beklemeye başladı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kentte sınava yetişmeye çalışanları motorize ekiplerin yardımıyla okullarına ulaştırdı.

Akdeniz Üniversitesi Koruma Güvenlik Şube ekipleri de oluşturdukları motosiklet timleriyle kampüs içerisinde sınava yetişmeye çalışanlara yardımcı oldu.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlı yakalandı

İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlı paralarla yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kına gecesini pompalı tüfekle taradı! 14 yaşındaki çocuk öldü
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
Adapazarı'nda sokakta vurduğu husumetlisine kemeriyle turnike yaptı; O anlar kamerada

Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Ölmesin diye turnike yaptı
İlçe seferber oldu! 15 yaşındaki Fatma İrem her yerde aranıyor

İlçe seferber oldu! 15 yaşındaki Fatma İrem her yerde aranıyor
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Karnında bebeğiyle hayatının en büyük acısını yaşadı
Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim

Ukrayna için söyledikleri savaş çıkarır! Kadınları hariç...