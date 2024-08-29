Antalya'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Finike ilçesinde Alacadağ Yaylası'nda gezintiye çıkan Osman Teke ve ablası Safiye Teke'nin üzerine yıldırım düştü. Olay sonucu Osman Teke hayatını kaybederken, ablası yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Antalya'nın Finike ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alacadağ Yaylası'nda gezintiye çıkan Osman Teke (17) ve ablası Safiye Teke'nin (19) üzerine yıldırım düştü.
Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Osman Teke'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ablası yaralı olarak hastane kaldırıldı.