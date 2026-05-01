Antalya'da sıcak hava etkili oldu
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 76 olarak kaydedildi.
Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'nde denize girip serinlemeye çalıştı.
Bazı turistler su sporlarıyla vakit geçirirken, bazıları şezlonglara uzanarak güneşlendi.
Sahil yolundaki kafelerde oturanların yanı sıra çocukların da parklarda oynadığı görüldü.
Kaynak: AA / Rabia Sapmaz