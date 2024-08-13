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Antalya'da Sahillerde Yoğunluk Devam Ediyor

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Antalya'da etkili olan nem ve sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk sürüyor. Kent sakinleri ve turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalışıyor. Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı falez plajlarında da yoğunluk gözleniyor.

Antalya'da etkili olan nem ve sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk sürüyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 40 derece, nem oranı ise yüzde 41 olarak kaydedildi.

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajlarında da yoğunluk gözlendi. Falezlerdeki Konserve Koyu, Mobil, Erenkuş ve İnciraltı plajlarından çok sayıda tatilci denize girdi.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini vurgulayan yetkililer, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatlerinde açık alanda bulunmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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