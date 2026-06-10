Antalya'daki otobüs kazasında sürücü asli kusurlu bulundu

Antalya'da 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, otobüsün viraja saatte 95 kilometre hızla girdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince hazırlanan bilirkişi raporunda, sürücü İzzet Karaağaç yönetimindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün, Kuzey Çevre Yolu Antalya-Burdur kara yolu kavşağındaki sağa virajlı kesimde kontrolden çıkarak soldaki bariyerlere çarptığı ve ardından yol dışındaki toprak zemine devrildiği belirtildi.

Kaza yerinde azami hız sınırının saatte 50 kilometre olduğunun ve ilgili tüm trafik uyarı levhalarının olduğunun belirtildiği raporda, bölgede otobüse ait yaklaşık 30 metre uzunluğunda fren iziyle 44 metre uzunluğunda hasarlı bariyer tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, "Kaza sonrası incelenen takoğraf hız grafiğinde, otobüsün kaza anındaki hızı saatte 95 kilometre olarak belirlendi. Kazanın oluşumunda sürücü İzzet Karaağaç'ın asli ve tek kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesi yer aldı.

Bilirkişi raporunda ayrıca, kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın yolun virajlı yapısını, zeminin ıslak olmasını ve hava koşullarını dikkate alarak görüş mesafesine uygun hızda seyretmesi gerekirken bu yükümlülüklere uymadığı, mahal şartlarının üzerinde hızla virajı dönmeye çalışması sonucu aracın hakimiyetini kaybettiği değerlendirmesine yer verildi.

Sürücünün dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışı nedeniyle kazanın meydana geldiği vurgulandı.

Kaza

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü, 1 Şubat 2026'da Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.