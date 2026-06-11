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Antalya'da oto galeriye silahlı saldırıda 2 tutuklama, 1 ev hapsi

Antalya'da oto galeriye silahlı saldırıda 2 tutuklama, 1 ev hapsi
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i ev hapsine alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA'da bir otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi.

Olay, 7 Haziran'da saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi'nde meydana geldi. Şapkalı ve yüzü kapalı kişi, üst geçidin altından oto galeriye ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıktı. Kurşunlar binaya isabet ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alınırken; olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulundu.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Oto galeriye silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin kaçış anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 kişiden U.C.Y. ve M.P. tutuklandı, Y.E.A. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDeniz Kor:

korkunç bir olay bu ya. insanlar dükkan açıp çalışıyo. sonra böyle ateş açılıyo. geleceği kim garantileyecek bu ülkede. ticaret yapanlar çok tehlikede şuan. nereye güvenebiliriz artık

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Haber YorumlarıFunda Sylm:

iyi yakalanmışlar işte 2 tutuklu 1 ev hapsi olmuş halen devlet kendi işini yapıyo gayet

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Haber YorumlarıZeynep Gürkan:

bu kadar güvenlik kamerası var da niye böyle olaylar oluyo hala anlamadım ya 13 şüpheliyse demek ki organize bir iş bu daha ciddi bir konu var arkasında bunların cezalandırılması lazım ama bu tür olaylar artıyo mu azalıyo mu belli değil

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