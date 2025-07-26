Antalya'da Orman Yangını: Ev ve Depo Alevler Arasında Kaldı

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EV, DEPO, AHIR ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş ve Karataş mahalleleri arasındaki Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken, Mehmet Kozan'a ait tek katlı ev, ahır, römork ve depo olarak kullanılan yapı alevlerin arasında kaldı. Yangını fark eden Mehmet Kozan, eşiyle birlikte evi terk ederek, kurtulmayı başardı. Yangına bölgedeki ekipler müdahale ederek söndürmeye çalıştı ancak Kozan'a ait ev, ahır, depo ve römorkta büyük çapta hasar oluştu. Mehmet Kozan, "Yukarıdan aşağı geldi, yandı. Ev var, depo var, her şey var. Evin neyi olmaz. Can kaybı yok" dedi. Bölgede yaşayan vatandaşlar traktörler ve ilaçlama motorlarıyla alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Seyrek şekilde yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede tarım arazilerinin de yer aldığı görüldü.