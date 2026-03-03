Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ramazanda sıcak yemek dağıtımını sürdürdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ramazanda sıcak yemek dağıtımını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı kapsamında mobil aşevi ekipleriyle Duraliler Semt Pazarı'nda 1000 kişilik sıcak yemek ikramında bulundu. Mobil aşevi, çeşitli mahallelerde de düzenli olarak yemek dağıtımı yapmayı sürdürecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil aşevi ekipleri, ramazan ayı kapsamında sıcak yemek ikramlarını sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mobil aşevi tırıyla Duraliler Semt Pazarı önünde vatandaşlara 1000 kişilik sıcak yemek ikramı gerçekleştirildi. Mobil aşevinin Duraliler menüsünde tarhana çorbası, etli kuru fasulye, pilav ve helva yer aldı.

Mobil aşevi, 3 Mart'ta Özgürlük Mahallesi Kapalı Pazar yeri, 4 Mart'ta Düdenbaşı Mahallesi Demirgül Ortaokulunda, 5 Mart'ta Yeni Emek Mahallesi Muhtarlık önünde vatandaşlara yemek ikramında bulunacak.

Yemek dağıtımları, 6 Mart'ta Zeytinlik Mahallesi Spor 89 Sitesi yanı, 7 Mart'ta Çamlıbel Mahallesi Muhtarlık önü, 8 Mart'ta Atatürk Mahallesi Şehir Başpolis Kadir Can Parkında gerçekleşecek.

Yemek dağıtımı, iftar öncesi saat 18.00'de yapılıyor.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan

O iddiaları yanıtladı: İşkembeden atmayın, bunlar külliyen yalan