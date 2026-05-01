Antalya'da kaybolan 41 keçi jandarma ekiplerince bulundu
Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaybolan 41 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, ilçede yaşayan H.K'nin 30 Nisan akşamı 41 keçisinin sürüden ayrılarak kaybolduğu ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla kayıp keçiler kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur