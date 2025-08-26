Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 27 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sürdürülmesi, kaçakçılık ve organize suçların önlemesi amacıyla Kepez, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan, 1 olayda, 2 şüpheliye işlem yapılırken adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı.

"Rüşvet-Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarından 1 olayda, 18 şüpheliye işlem yapılmış, adliyeye sevk edilen kişilerden 5'i serbest bırakıldı, 5'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 8 kişi de tutuklandı.

"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 10 olayda 12 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 100 tabanca, 56 şişe içki, 88 kilogram tütün, 4 bin 230 paket sigara, bin puro, 527 elektronik sigara, 34 bin 880 dolu makaron ve 18 cep telefonu ele geçirildi.