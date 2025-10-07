Haberler

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 23 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonlarda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Antalya merkez ve bazı ilçelerinde, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sürdürülmesi, kaçakçılık ve organize suçların önlemesi amacıyla Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Manavgat, Alanya, Aksu ve Serik ilçelerinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan işlem yapılan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

"Parada Sahtecilik" suçundan 2 olayda 5 şüpheliye, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 3 olayda, 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.

"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan ise 16 olayda, 18 şüpheliye adli işlem gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 1 milyon 923 bin 880 makaron, 91 bin 575 ilaç, 3 bin 956 paket sigara, 1600 litre içki, 1008 elektronik sigara, 323 emtia, 128 cep telefonu, 42 kilogram tütün, 31 sahte para, 4 tabanca ve 25 tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda da 3 firari hükümlü yakalandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
