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Antalya'da İklim Krizi İçin Farkındalık Çalıştayı Düzenlendi

Antalya'da İklim Krizi İçin Farkındalık Çalıştayı Düzenlendi
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Muratpaşa Belediyesi, '4. Akdeniz'in Geleceği Çalıştayı' ile iklim krizi konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Programda iklim değişikliğinin etkileri ve alınması gereken önlemler ele alındı.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, iklim krizi konusunda farkındalık yaratılması için "4. Akdeniz'in Geleceği Çalıştayı" düzenledi.

"Antalya 2050 İklim Senaryoları" temasıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seval Sözen'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Prof. Dr. Tolunay, iklim değişikliğinin ekolojik döngüyü değiştirdiğine dikkat çekerek, bu konuda yapılması gerekenleri anlattı.

İklim değişikliğinin ve onun etkilerinin yaşandığını belirten Tolunay, "İklim değişikliği hayatımızın her alanında etkili. Sağlık, iletişim, turizm, tarım gibi her sektörü ilgilendiriyor. Değişen koşullarda yapmamız gereken iki şey var, iklim değişikliğine neden faktörleri azaltmanın yolunu aramak ve iklim değişikliğinin olası etkilerinden daha az etkilenmek için önlem almak." dedi.

Antalya'nın iklim değişikliği sonucu meydana gelebilecek senaryolarına öngörüde bulunulduğu programda, iklim krizinin yıllar sonra yaşatabileceği etkiler değerlendirildi.

Akademisyenler, uzmanlar ve çok sayıda öğrencinin katıldığı çalıştay, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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