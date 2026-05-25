Antalya'da iki tur minibüsünün çarpıştığı kazada 13 turist yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde iki tur minibüsünün çarpışması sonucu 13 turist yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mustafa Özdemir yönetimindeki 07 AFN 868 plakalı tur minibüsü, Belek-Kadriye Turizm Caddesi'nde Halil Ayna idaresindeki 21 AIU 402 plakalı tur minibüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Servet Tümer