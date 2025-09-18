Haberler

Antalya'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 4 Yaralı

Antalya'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 4 Yaralı
Antalya'da meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Mehmet B'nin kullandığı 07 EZR 67 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi 1219. Sokak'ta karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 FC 115 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada iki aracın sürücüleri ile yolcular Olcay Ü. ve Derviş Y. yaralandı.

Aracında sıkışan Mehmet B, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bekir Bektaş - Güncel
