Antalya'da Huzur Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

ANTALYA'da polisin düzenlediği 'Şafak-07 Huzur-3' operasyonunda yakalanan 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince, Muratpaşa ilçesinde 28 farklı adrese eş zamanlı 'Şafak-07 Huzur-3' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 100 fişek, 129 tüfek kartuşu ile 9 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon'da yakalanan 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Haber- Kamera: ANTALYA,