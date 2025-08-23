Antalya'da Hasan Fırat'ın Cenazesi Gözyaşlarıyla Alındı

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre tarafından öldürülen Hasan Fırat'ın cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Aile üyeleri, morg önünde büyük bir üzüntü yaşadı ve Fırat'ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi.

CENAZESİ GÖZYAŞLARIYLA ALINDI

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'nin tabanca ile vurarak öldürdüğü Hasan Fırat'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgu kapısında bekleyen Fırat'ın yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Fırat'ın babası, ağabeyi ve ablası, gözyaşlarını tutamadı. Fırat'ın ablası, morg çıkışında dizlerinin üzerine çökerek feryat etti. Hasan Fırat'ın cenazesi, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

