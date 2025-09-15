Antalya'da Güvenli Okullar Uygulaması Gerçekleştirildi

Antalya'da polis ekiplerince "güvenli okullar" uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, öğrencilerin eğitim alanlarında her türlü korku ve endişeden uzak huzur ve güven içerisinde eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi.

Kentte 247 noktada, 143 ekip ve 335 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 2 bin 358 kişi, 275 araç, 34 motosiklet, 212 okul servis aracı, 105 mekan denetlenirken 1 aranan kişi yakalandı.