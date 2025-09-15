Haberler

Antalya'da Güvenli Okullar Uygulaması Gerçekleştirildi

Antalya'da Güvenli Okullar Uygulaması Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da polis ekipleri, öğrencilerin eğitim ortamının güvenliğini sağlamak amacıyla 247 noktada geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada 2 bin 358 kişi ve 275 araç denetlendi, 1 aranan kişi yakalandı.

Antalya'da polis ekiplerince "güvenli okullar" uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, öğrencilerin eğitim alanlarında her türlü korku ve endişeden uzak huzur ve güven içerisinde eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi.

Kentte 247 noktada, 143 ekip ve 335 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 2 bin 358 kişi, 275 araç, 34 motosiklet, 212 okul servis aracı, 105 mekan denetlenirken 1 aranan kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Çoğu hayranı bilmiyor! İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer ünlü bir futbolcuymuş

Çoğu hayranı bilmiyor! Babası kendisinden daha ünlü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarşaflı bir kadın, etek giyen genç kız ile tartıştı: Evin nerede, gel gidelim

Etek giyen genç kız ile böyle tartıştı: Evin nerede, gel gidelim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.