Antalya'da gece müzeciliği uygulaması Side'de 15 Ekim'de sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen gece müzeciliği uygulamasıyla Antalya'daki binlerce yıllık antik kentler, gün batımının ardından da ziyaretçilerini ağırladı.

İzmir, Antalya ve Pamukkale'de pilot uygulama olarak 2024 yılında başlatılan gece müzeciliği projesi, Türkiye'nin önemli arkeolojik mirasları arasında yer alan antik kentlerin akşam saatlerinde de ziyaret edilebilmesini sağlıyor. Özellikle yaz aylarında gündüz sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bölgelerde ziyaretçilere daha serin saatlerde gezi imkanı sunan uygulama kapsamında, tarihi yapıların mimari ayrıntıları ve antik kentlerin dokusu özel aydınlatmalarla ön plana çıkarılıyor.

Zengin tarihi ve arkeolojik mirasıyla öne çıkan Antalya'da gece müzeciliği uygulaması, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü. Kentteki diğer antik kentlerde 1 Ekim'de, Side Antik Kenti'nde ise 15 Ekim itibarıyla sona eren uygulama kapsamında ziyaretçiler, tarihi alanları akşam saatlerinde gezme fırsatı buldu.

Patara, Side ve Aspendos antik kentlerinin yanı sıra Alanya Müzesi ve Likya Uygarlıkları Müzesi de gece saatlerinde ziyaretçilere açıldı. Perge, Phaselis, Olympos, Myra ve Limyra antik kentleri de uygulama kapsamında ziyaretçilerini ağırladı.

Rusya, Almanya ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden Antalya'ya gelen ziyaretçiler, gece müzeciliği uygulaması sayesinde antik kentlerin tarihi atmosferini yıldızların altında deneyimledi.

Patara'daki antik deniz feneri restore edildi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, gece müzeciliğinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca başarıyla yürütülen önemli bir proje olduğunu söyledi.

Antalya'daki birçok antik kent ve müzede uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Şahin, çalışmaların ziyaretçilerden ilgi gördüğünü ifade etti.

Patara Antik Kenti'nde de gece müzeciliği uygulamasının yürütüldüğünü aktaran Şahin, antik deniz fenerinin Valilik tarafından aslına uygun şekilde restore edildiğini belirtti.

Fenerin ve yolun ışıklandırılarak gece müzeciliği uygulamasıyla uyumlu hale getirildiğini anlatan Şahin, çalışmaların ardından güzel görüntülerin ortaya çıktığını vurguladı.

Şahin, Patara Antik Kenti'ndeki Roma Dönemi'ne ait Kent Kapısı'nın tarihi su sistemine ilişkin, "Kazı ekibi, arkeologlarımız çok iyi çalışıyor. Orada 2 bin yıldır işlemeyen su hattını bağladılar. Anıtsal kapı da şu anda ışıklandırılarak suyu da verilerek çok özel bir görüntü oldu." ifadelerini kullandı.

"Ziyaretçiler açısından daha gezilebilir bir ortam oluşturuyor"

Antalya'da başka ışıklandırma projelerinin de planlandığını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Phaselis için var. İnşallah Phaselis de yapıldığı zaman orası da çok özel olacak. Ayrıca sadece gece müzeciliği değil karşılama merkezleri de devam ediyor. Olympos ve Side yapıldı. Diğerleri de devreye birer ikişer giriyor. Dünyada bu kadar antik kenti olan başka bir şehir yok. 200'ün üzerinde antik kenti olan bir tarih ve açık hava müzesine sahip Antalya'dan bahsediyoruz. Gerçekten gece müzeciliği hem ilgiyi odakladığı için hem de gündüzleri çok sıcak olduğu için ziyaretçilere gezilebilir ortam oluşturuyor."

Vali Şahin, uygulamayı hayata geçiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Kaynak: AA