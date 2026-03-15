Haberler

Falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın falezlerinde manzara izlerken dengesini kaybeden Gizem İşken, yaklaşık 30 metre yükseklikten denize düştü. Olay sonrası, başını kayalara çarpan İşken'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ANTALYA'da falezlerde manzara izlemek için oturan Gizem İşken (38), dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten denize düştü. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan İşken'in, düşerken başını kayalara çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi üzerinde bulunan falezlerde meydana geldi. Falezlerde manzarayı izlemek için oturan Gizem İşken, bir süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize düştü. Bir kişinin denize düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DENİZ POLİSİ SUDAN ALDI

Denize düşen Gizem İşken, deniz polisi ekipleri tarafından botla sudan çıkartılarak Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Burada sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, düşerken başını kayalara çarptığı belirlenen İşken'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Gizem İşken'in cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol

Bu şut ağlara gitti!
