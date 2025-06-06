Antalya'da Falezlerde Mahsur Kalan 3 Arnavut Turist Kurtarıldı

Antalya'da Falezlerde Mahsur Kalan 3 Arnavut Turist Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa ilçesindeki falezlerde mahsur kalan 3 Arnavut turist, çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen sahil güvenlik, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'da falezlerde mahsur kalan 3 Arnavut turist kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde, falezlerden deniz kenarına inen 1'i kadın 3 Arnavutluk vatandaşı, yukarı çıkmakta zorlanınca mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekipleri, bölgenin kayalık olması sebebiyle turistlere yaklaşamayınca itfaiye ve AFAD ekipleri ip yardımıyla turistlere ulaştı.

Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan turistler, bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı

Yere düşürdüğü kasaba defalarca boynuz darbeleri indirdi
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti

Ali Koç, uçağa atlayıp Mourinho'nun yanına gitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da çocukların yanında babaya yumruk atan kişiden özür: Ben inanın böyle bir insan değilim

Türkiye'nin gündemine oturan olayda yumruk atan kişi konuştu
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.