Antalya'da Eşiyle Tartışan Adam Kendine Ateş Etti
Antalya'da eşiyle tartışan Fatih B., çocuk parkında kendisini tabancayla vurdu. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti, Fatih B. hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da eşiyle tartıştıktan sonra çocuk parkına gelen Fatih B. (39), tabancayla kendisini sağ omzundan vurdu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1136 Sokak'taki Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. Parkta tabanca sesi sonrası bir kişinin yaralı olduğunu görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Fatih B. adlı yaralıya olay yerinde müdahale etti. Polisin çevrede yaptığı aramada, 1 tabanca ve 1 boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından tabanca ve boş kovan, delil torbasına konularak kayıt altına alındı. Sağ omzundan yaralanan ve sedye ile ambulansa alınan B., ekiplere eşiyle tartıştığını, o yüzden tabancayla kendisine ateş ettiğini ifade etti. Fatih B., tedavisi için hastaneye götürüldü.

